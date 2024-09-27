2 пфеннига 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1834 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6071 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

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