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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1834 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1834 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,18 - 4,42 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1834 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6071 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1834 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1834 CvC на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1834 CvC на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1834 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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