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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1834 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1834 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,86 - 2,07 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 791 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1834 CvC на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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