1 пфенниг 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 791 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

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