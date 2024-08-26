Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,86 - 2,07 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1834
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 791 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.
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