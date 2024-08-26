24 мариенгроша 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1834 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе VL Nummus за 340 EUR. Торги состоялись 25 октября 2020.

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