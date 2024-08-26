Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1834
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1834 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе VL Nummus за 340 EUR. Торги состоялись 25 октября 2020.
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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