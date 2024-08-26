Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1834 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 24 мариенгроша 1834 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1834 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе VL Nummus за 340 EUR. Торги состоялись 25 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (13)
  • London Coins (2)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
  • Русское Наследие (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Stack's - March 1, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Stack's - January 19, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Bruun Rasmussen - October 30, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе London Coins - September 1, 2018
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1834 CvC на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1834 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские серебряные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 24 мариенгроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск