Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1834
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1834 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Hess Divo за 4200 CHF. Торги состоялись 22 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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