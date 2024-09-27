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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1834 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1834 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1834 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Hess Divo за 4200 CHF. Торги состоялись 22 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2375 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Stack's - January 15, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1834 CvC на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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