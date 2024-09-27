10 талеров 1834 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1834 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Hess Divo за 4200 CHF. Торги состоялись 22 октября 2014.

Сохранность UNC (15) AU (18) XF (75) VF (15) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (14) PCGS (3) ICG (1)

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