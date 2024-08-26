Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1833
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1833 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2990 USD. Торги состоялись 27 июля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (5)
- MARCINIAK (1)
- Stack's (3)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 талеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск