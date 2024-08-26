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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1833 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1833 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1833 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2990 USD. Торги состоялись 27 июля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Künker (5)
  • MARCINIAK (1)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
2959 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2647 $
Цена в валюте аукциона 2647 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Stack's - July 31, 2009
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Stack's - July 31, 2009
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Stack's - July 29, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1833 CvC на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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