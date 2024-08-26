10 талеров 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1833 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2990 USD. Торги состоялись 27 июля 2008.

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