Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
4 гроша 1840 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,521)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 4 гроша
- Год 1840
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 гроша 1840 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (2)
- Frühwald (1)
- Gärtner (1)
- Grün (4)
- Künker (7)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Russiancoin (1)
- WAG (4)
- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 6250 RUB
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 4 гроша 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск