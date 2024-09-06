Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

4 гроша 1840 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 4 гроша 1840 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 4 гроша 1840 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,521)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 гроша 1840 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (2)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (4)
  • Künker (7)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 6250 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 гроша 1840 CvC на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 гроша 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1840 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские серебряные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 4 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск