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Цена монет Брауншвейг-Вольфенбюттель
Вильгельм
4 гроша
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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Цена монет Брауншвейг-Вольфенбюттель
Вильгельм
4 гроша
Серебряные монеты 4 гроша Вильгельма - Брауншвейг-Вольфенбюттель
4 гроша 1840
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1840
CvC
0
26
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Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 4 гроша
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Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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