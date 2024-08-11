Талер 1838 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1838 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3300 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

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