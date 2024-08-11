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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1838 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1838 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1838 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1838 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3300 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Coins of History (1)
  • CoinsNB (1)
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  • Künker (7)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Coins of History - March 10, 2019
Продавец Coins of History
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1838 CvC на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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