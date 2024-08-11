Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1838 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1838 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3300 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
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