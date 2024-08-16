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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Каталог монет Георга IV (1820-1830)

Всего добавлено монет: 92

Период чеканки Георга IV
Каталог монет Георг IV 1820-1830
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Монеты Георга IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1826
 Серебро $90 - 0 39Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1827
 Серебро $210 - 0 47Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1828
 Серебро $110 - 0 63Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1830
 Серебро $110 - 1 50Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1824
 Серебро $90 - 0 43Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1823
 Серебро $140 - 0 25Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1/12 талера 1823 L.B.
 Серебро $50 - 0 6Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1830 B
 Золото $2,200 - 0 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1825 B
 Золото $1,500 - 0 64Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1828 C
 Серебро $95 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1828 B
 Медь $45 - 0 8Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1827 B
 Золото $1,100 - 1 22Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1829 B
 Золото $1,700 - 0 36Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1829 C
 Серебро $200 - 0 80Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1/4 штюбера 1823
 Медь $200 - 0 14Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1827 C
 Серебро $220 - 0 41Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1827 C
 Медь $75 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1821
 Серебро $130 - 0 43Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1/12 талера 1822 L.B.
 Серебро $65 - 0 15Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1/12 талера 1824 L.B.
 Серебро $95 - 0 13Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1826 B
 Медь $90 - 0 5Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1825
 Серебро $100 - 0 39Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1828 C
 Медь $20 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1828 B
 Золото $1,600 - 0 26Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
4 пфеннига 1826 B
 Серебро $60 - 0 21Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1820
 Серебро $130 - 0 59Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1824 C
 Медь $65 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1824 C
 Медь $85 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 1/2 талера 1821 B
 Золото $630 - 0 19Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1/6 талера 1821 B
 Серебро $120 - 0 71Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1825 C
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
4 пфеннига 1828 B
 Серебро $60 - 0 6Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1825 C
 Серебро $150 - 0 27Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1820
 Серебро $150 - 0 36Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1822 C
 Медь $65 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1821
 Серебро $170 - 0 44Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1821 C
 Медь $70 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1826 B
 Серебро $210 - 0 58Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1/4 штюбера 1824
 Медь $3 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 1/2 талера 1830 B
 Золото $950 - 0 20Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1822 B
 Золото $1,700 - 0 18Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1826 C
 Медь $3 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя"
 Серебро $1,700 - 0 83Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1829 C
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1828 B
 Серебро $170 - 0 32Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1823 C
 Медь $10 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1822 C
 Медь $30 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
5 талеров 1828 B
 Золото $1,200 - 0 36Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1830 C
 Медь $100 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1822
 Серебро $110 - 0 9
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