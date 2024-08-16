Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Каталог монет Георга IV (1820-1830)
Всего добавлено монет: 92
Каталог монет Георг IV 1820-1830
Монеты Георга IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $90 - 0 39
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1826
Серебро $210 - 0 47
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1827
Серебро $110 - 0 63
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1828
Серебро $110 - 1 50
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1830
Серебро $90 - 0 43
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1824
Серебро $140 - 0 25
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1823
Серебро $50 - 0 6
Ганновер, Георг IV
1/12 талера 1823 L.B.
Золото $2,200 - 0 37
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1830 B
Золото $1,500 - 0 64
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1825 B
Серебро $95 - 0 17
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1828 C
Медь $45 - 0 8
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1828 B
Золото $1,100 - 1 22
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1827 B
Золото $1,700 - 0 36
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1829 B
Серебро $200 - 0 80
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1829 C
Медь $200 - 0 14
Ганновер, Георг IV
1/4 штюбера 1823
Серебро $220 - 0 41
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1827 C
Медь $75 - 0 2
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1827 C
Серебро $130 - 0 43
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1821
Серебро $65 - 0 15
Ганновер, Георг IV
1/12 талера 1822 L.B.
Серебро $95 - 0 13
Ганновер, Георг IV
1/12 талера 1824 L.B.
Медь $90 - 0 5
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1826 B
Серебро $100 - 0 39
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1825
Медь $20 - 0 10
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1828 C
Золото $1,600 - 0 26
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1828 B
Серебро $60 - 0 21
Ганновер, Георг IV
4 пфеннига 1826 B
Серебро $130 - 0 59
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1820
Медь $65 - 0 1
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1824 C
Медь $85 - 0 3
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1824 C
Золото $630 - 0 19
Ганновер, Георг IV
2 1/2 талера 1821 B
Серебро $120 - 0 71
Ганновер, Георг IV
1/6 талера 1821 B
Медь - - 0 0
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1825 C
Серебро $60 - 0 6
Ганновер, Георг IV
4 пфеннига 1828 B
Серебро $150 - 0 27
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1825 C
Серебро $150 - 0 36
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1820
Медь $65 - 0 3
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1822 C
Серебро $170 - 0 44
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1821
Медь $70 - 0 1
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1821 C
Серебро $210 - 0 58
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1826 B
Медь $3 - 0 1
Ганновер, Георг IV
1/4 штюбера 1824
Золото $950 - 0 20
Ганновер, Георг IV
2 1/2 талера 1830 B
Золото $1,700 - 0 18
Ганновер, Георг IV
10 талеров 1822 B
Медь $3 - 0 1
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1826 C
Серебро $1,700 - 0 83
Ганновер, Георг IV
Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя"
Медь - - 0 0
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1829 C
Серебро $170 - 0 32
Ганновер, Георг IV
2/3 талера 1828 B
Медь $10 - 0 1
Ганновер, Георг IV
1 пфенниг 1823 C
Медь $30 - 0 3
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1822 C
Золото $1,200 - 0 36
Ганновер, Георг IV
5 талеров 1828 B
Медь $100 - 0 1
Ганновер, Георг IV
2 пфеннига 1830 C
Серебро $110 - 0 9
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1822
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