Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1826 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1826 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1826 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1826 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1708 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (3)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (6)
  • Naumann (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1826 B на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1826 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 4 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск