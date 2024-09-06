Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1826 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,06 - 1,24 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1826 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1708 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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