Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Каталог монет Ганновера
Всего добавлено монет: 486
Таблица цен монет Ганновера
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $160 - 1 230
Ганновер, Георг V
Талер 1855 B
Серебро $1,200 $1,200 1 319
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Святой день Фризии"
Медь $25 - 0 36
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1856 B
Серебро $320 - 0 213
Ганновер, Георг V
2 талера 1855 B
Серебро $160 $380 2 355
Ганновер, Георг V
Талер 1866 B
Серебро $330 - 0 144
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A
Серебро $95 - 1 74
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1841 S
Серебро $360 - 0 176
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя"
Серебро $200 $440 1 451
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Ватерлоо"
Серебро $560 $1,300 2 234
Ганновер, Георг V
2 талера 1854 B
Серебро $520 $2,100 0 173
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1843 S "Свадебный"
Серебро $150 - 1 213
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1851 B. Bergsegen-des Harzes
Серебро $95 - 0 13
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1836 B
Серебро $150 $330 1 123
Ганновер, Георг V
Талер 1861 B
Серебро $340 - 0 102
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 S
Серебро $130 - 0 232
Ганновер, Георг III
2/3 талера 1814 C
Серебро $170 $340 0 66
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B
Медь $15 - 0 31
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1863 B
Серебро $180 - 0 162
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1837 A
Серебро $140 - 0 56
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1845 A
Серебро $180 $680 0 124
Ганновер, Георг V
Талер 1864 B
Серебро $140 - 0 53
Ганновер, Эрнст Август
2/3 талера 1839 A
Серебро $90 - 0 39
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1826
Серебро $180 - 0 178
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1848 B
Серебро $210 - 0 47
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1827
Серебро $45 - 0 7
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1850 B
Серебро $120 - 0 128
Ганновер, Георг V
Талер 1854 B
Серебро $110 - 0 63
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1828
Серебро $630 $700 0 205
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Союзный"
Медь $15 - 0 37
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1860 B
Серебро $200 - 0 25
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1844 A
Золото $760 - 0 30
Ганновер, Эрнст Август
2 1/2 талера 1839 S
Медь $50 - 0 2
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1847 A
Серебро $70 - 0 2
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1844 S
Медь $9 - 0 30
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1858 B
Серебро $190 - 0 150
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
Серебро $140 $1,400 0 144
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1850 B. Bergsegen-des Harzes
Серебро $110 - 1 50
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1830
Медь $20 - 0 5
Ганновер, Эрнст Август
1 пфенниг 1849 B
Серебро $160 - 0 49
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 A
Серебро $200 - 0 29
Ганновер, Георг V
Талер 1853 B
Серебро $210 - 0 17
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
Серебро $90 - 0 43
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1824
Серебро $70 - 0 28
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1843 S
Серебро $170 - 0 111
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1838 A
Медь $10 - 0 30
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1861 B
Серебро $630 $1,200 0 268
Ганновер, Георг V
2 талера 1866 B
Серебро $160 - 0 32
Ганновер, Георг V
Талер 1857 B
Серебро $280 - 0 30
Ганновер, Георг V
Талер 1852 B
Медь $45 - 0 28
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1852 B
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