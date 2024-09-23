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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Каталог монет Ганновера

Всего добавлено монет: 486

Монеты Георга III
coin 1813-1820 Георг III
Монеты Георга IV
coin 1820-1830 Георг IV
Монеты Вильгельма IV
coin 1830-1837 Вильгельм IV
Монеты Эрнста Августа
coin 1837-1851 Эрнст Август
Монеты Георга V
coin 1851-1866 Георг V

Таблица цен монет Ганновера

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1855 B
 Серебро $160 - 1 230Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Святой день Фризии"
 Серебро $1,200 $1,200 1 319Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1856 B
 Медь $25 - 0 36Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1855 B
 Серебро $320 - 0 213Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1866 B
 Серебро $160 $380 2 355Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A
 Серебро $330 - 0 144Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1841 S
 Серебро $95 - 1 74Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя"
 Серебро $360 - 0 176Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Ватерлоо"
 Серебро $200 $440 1 451Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1854 B
 Серебро $560 $1,300 2 234Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1843 S "Свадебный"
 Серебро $520 $2,100 0 173Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1851 B. Bergsegen-des Harzes
 Серебро $150 - 1 213Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1836 B
 Серебро $95 - 0 13Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1861 B
 Серебро $150 $330 1 123Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 S
 Серебро $340 - 0 102Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
2/3 талера 1814 C
 Серебро $130 - 0 232Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B
 Серебро $170 $340 0 66Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1863 B
 Медь $15 - 0 31Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1837 A
 Серебро $180 - 0 162Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1845 A
 Серебро $140 - 0 56Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1864 B
 Серебро $180 $680 0 124Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2/3 талера 1839 A
 Серебро $140 - 0 53Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1826
 Серебро $90 - 0 39Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1848 B
 Серебро $180 - 0 178Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1827
 Серебро $210 - 0 47Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1850 B
 Серебро $45 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1854 B
 Серебро $120 - 0 128Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1828
 Серебро $110 - 0 63Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Союзный"
 Серебро $630 $700 0 205Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1860 B
 Медь $15 - 0 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1844 A
 Серебро $200 - 0 25Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 1/2 талера 1839 S
 Золото $760 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1847 A
 Медь $50 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1844 S
 Серебро $70 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1858 B
 Медь $9 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
 Серебро $190 - 0 150Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1850 B. Bergsegen-des Harzes
 Серебро $140 $1,400 0 144Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1830
 Серебро $110 - 1 50Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1 пфенниг 1849 B
 Медь $20 - 0 5Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 A
 Серебро $160 - 0 49Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1853 B
 Серебро $200 - 0 29Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
 Серебро $210 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг IV
16 грошей 1824
 Серебро $90 - 0 43Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1843 S
 Серебро $70 - 0 28Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1838 A
 Серебро $170 - 0 111Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1861 B
 Медь $10 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1866 B
 Серебро $630 $1,200 0 268Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1857 B
 Серебро $160 - 0 32Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1852 B
 Серебро $280 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1852 B
 Медь $45 - 0 28
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