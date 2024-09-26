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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1849 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1849 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1 пфенниг 1849 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1849 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ганновер 1 пфенниг 1849 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1849 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1849 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1849 B на аукционе Heritage - July 5, 2011
Ганновер 1 пфенниг 1849 B на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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