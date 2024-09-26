1 пфенниг 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

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