Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1849
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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