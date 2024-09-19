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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Каталог монет Эрнста Августа (1837-1851)

Всего добавлено монет: 157

Период чеканки Эрнста Августа
Каталог монет Эрнст Август 1837-1851
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Монеты Эрнста Августа с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A
 Серебро $330 - 0 144Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1841 S
 Серебро $95 - 1 74Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя"
 Серебро $360 - 0 176Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1843 S "Свадебный"
 Серебро $520 $2,100 0 173Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1851 B. Bergsegen-des Harzes
 Серебро $150 - 1 213Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 S
 Серебро $340 - 0 102Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1845 A
 Серебро $140 - 0 56Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2/3 талера 1839 A
 Серебро $140 - 0 53Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1848 B
 Серебро $180 - 0 178Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1850 B
 Серебро $45 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1844 A
 Серебро $200 - 0 25Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 1/2 талера 1839 S
 Золото $760 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1847 A
 Медь $50 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1844 S
 Серебро $70 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1850 B. Bergsegen-des Harzes
 Серебро $140 $1,400 0 144Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1 пфенниг 1849 B
 Медь $20 - 0 5Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 A
 Серебро $160 - 0 49Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1843 S
 Серебро $70 - 0 28Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1838 A
 Серебро $170 - 0 111Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1839 A
 Медь $330 - 0 5Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1843 A
 Серебро $170 - 0 23Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1847 B
 Серебро $75 - 0 28Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1849 B
 Серебро $160 - 0 158Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
4 пфеннига 1840 S
 Серебро $40 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1843 A
 Медь $4 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1848 A
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1850 B
 Медь $65 - 0 15Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1842 A
 Медь - - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1848 B
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1838 A
 Серебро $210 - 0 104Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1851 B
 Серебро $70 $220 0 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
10 талеров 1838 B
 Золото $3,300 - 0 47Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
10 талеров 1839 S
 Золото $2,600 - 0 63Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 1/2 талера 1850 B
 Золото $820 - 0 94Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1844 B
 Серебро $40 - 0 6Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1 пфенниг 1842 S
 Медь $65 - 0 13Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1848 A
 Серебро $190 - 1 131Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 A
 Серебро $200 - 0 50Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1851 B
 Медь $4 - 0 25Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1844 A
 Медь $45 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1846 A
 Серебро $150 - 0 59Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1844 S
 Медь $90 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1838 A
 Медь $70 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1842 S
 Серебро $65 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1840 A
 Медь $75 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
5 талеров 1851 B
 Золото $2,100 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1849 B. HARZ-SEGEN
 Серебро $230 - 0 93Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1846 A
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1845 A
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Эрнст Август
10 талеров 1850 B
 Золото $2,200 - 0 42
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