Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Каталог монет Эрнста Августа (1837-1851)
Всего добавлено монет: 157
Каталог монет Эрнст Август 1837-1851
Монеты Эрнста Августа с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $330 - 0 144
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A
Серебро $95 - 1 74
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1841 S
Серебро $360 - 0 176
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя"
Серебро $520 $2,100 0 173
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1843 S "Свадебный"
Серебро $150 - 1 213
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1851 B. Bergsegen-des Harzes
Серебро $340 - 0 102
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 S
Серебро $140 - 0 56
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1845 A
Серебро $140 - 0 53
Ганновер, Эрнст Август
2/3 талера 1839 A
Серебро $180 - 0 178
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1848 B
Серебро $45 - 0 7
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1850 B
Серебро $200 - 0 25
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1844 A
Золото $760 - 0 30
Ганновер, Эрнст Август
2 1/2 талера 1839 S
Медь $50 - 0 2
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1847 A
Серебро $70 - 0 2
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1844 S
Серебро $140 $1,400 0 144
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1850 B. Bergsegen-des Harzes
Медь $20 - 0 5
Ганновер, Эрнст Август
1 пфенниг 1849 B
Серебро $160 - 0 49
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 A
Серебро $70 - 0 28
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1843 S
Серебро $170 - 0 111
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1838 A
Медь $330 - 0 5
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1839 A
Серебро $170 - 0 23
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1843 A
Серебро $75 - 0 28
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1847 B
Серебро $160 - 0 158
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1849 B
Серебро $40 - 0 7
Ганновер, Эрнст Август
4 пфеннига 1840 S
Медь $4 - 0 1
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1843 A
Медь - - 0 0
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1848 A
Медь $65 - 0 15
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1850 B
Медь - - 0 3
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1842 A
Медь - - 0 0
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1848 B
Серебро $210 - 0 104
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1838 A
Серебро $70 $220 0 37
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1851 B
Золото $3,300 - 0 47
Ганновер, Эрнст Август
10 талеров 1838 B
Золото $2,600 - 0 63
Ганновер, Эрнст Август
10 талеров 1839 S
Золото $820 - 0 94
Ганновер, Эрнст Август
2 1/2 талера 1850 B
Серебро $40 - 0 6
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1844 B
Медь $65 - 0 13
Ганновер, Эрнст Август
1 пфенниг 1842 S
Серебро $190 - 1 131
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1848 A
Серебро $200 - 0 50
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1840 A
Медь $4 - 0 25
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1851 B
Медь $45 - 0 1
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1844 A
Серебро $150 - 0 59
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1846 A
Медь $90 - 0 1
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1844 S
Медь $70 - 0 1
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1838 A
Серебро $65 - 0 10
Ганновер, Эрнст Август
1/12 талера 1842 S
Медь $75 - 0 2
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1840 A
Золото $2,100 - 0 17
Ганновер, Эрнст Август
5 талеров 1851 B
Серебро $230 - 0 93
Ганновер, Эрнст Август
Талер 1849 B. HARZ-SEGEN
Медь - - 0 0
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1846 A
Медь - - 0 0
Ганновер, Эрнст Август
2 пфеннига 1845 A
Золото $2,200 - 0 42
Ганновер, Эрнст Август
10 талеров 1850 B
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