Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1849 года B "Тип 1848-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1849
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (158) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1849 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3232 проданному на аукционе Auction World за 70000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.
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Дата 19 марта 2024
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
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Продавец Künker
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
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Продавец Künker
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