Талер 1849 года B "Тип 1848-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1849 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3232 проданному на аукционе Auction World за 70000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.

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