Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1849 B
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 талеров 1849 B
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 талеров 1849 B
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1849 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Талер 1849 B
Средняя цена 160 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
Талер 1849 B HARZ-SEGEN
Средняя цена 230 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
1/12 талера 1849 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1849 B
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1849 A
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1849 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1849 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1849 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845-1851 Смещение штемпеля
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск