Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 5 талеров
- Год 1849
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1849 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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