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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1851" - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1851" - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1849 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1695 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Heritage - May 30, 2008
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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