1/12 талера 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1849 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

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