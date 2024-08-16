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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1849 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1849 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1849 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • WAG (2)
Ганновер 1/12 талера 1849 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Ганновер 1/12 талера 1849 B на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 1/12 талера 1849 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1849 B на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1849 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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