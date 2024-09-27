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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1849 года A "Тип 1841-1849" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1849 года A "Тип 1841-1849" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1849 года A "Тип 1841-1849" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3143 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Reinhard Fischer - July 11, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Reinhard Fischer - September 6, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 6 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Heritage - April 23, 2013
Ганновер Талер 1849 A на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1849 A на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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