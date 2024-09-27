Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1849 года A "Тип 1841-1849" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1849
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3143 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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