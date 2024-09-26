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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1845-1851 года. Смещение штемпеля (Ганновер, Эрнст Август)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 пфенниг 1845-1851 года Смещение штемпеля - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1845-1851 года Смещение штемпеля - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1845-1851
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845-1851 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Эрнста Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 3423 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Ганновер 1 пфенниг 1845-1851 на аукционе Künker - March 13, 2012
Продавец Künker
Дата 13 марта 2012
Сохранность XF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1845-1851 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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