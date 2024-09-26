Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1845-1851 года. Смещение штемпеля (Ганновер, Эрнст Август)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1845-1851
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845-1851 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Эрнста Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 3423 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
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Где продать?
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