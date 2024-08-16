Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1845 B
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1845 B
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1845 B
Средняя цена 260 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Талер 1845 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1/6 талера 1845 B
Средняя цена 120 $
Продажи
1 35
Аверс
Реверс
1/12 талера 1845 B
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/24 талера 1845 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/24 талера 1845 B
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1845 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1845 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1845 B
Средняя цена 85 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845-1851 Смещение штемпеля
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск