Талер 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1600 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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