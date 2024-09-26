Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1600 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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