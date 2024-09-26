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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1845 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1845 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1600 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Ганновер Талер 1845 B на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 113 EUR
Ганновер Талер 1845 B на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
Ганновер Талер 1845 B на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Ганновер Талер 1845 B на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1845 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Aurea - June 4, 2020
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1845 B на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Aurea - May 25, 2017
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1845 B на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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