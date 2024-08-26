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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/6 талера 1845 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/6 талера 1845 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2040 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Reinhard Fischer - July 11, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 июля 2014
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Ганновер 1/6 талера 1845 B на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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