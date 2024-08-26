1/6 талера 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2040 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

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