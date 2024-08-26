Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/6 талера
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2040 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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