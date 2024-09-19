Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Золото (0896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (191,567 oz) 5958,4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 5 талеров
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1845 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4800 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 960 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 6 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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