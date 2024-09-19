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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1845 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1845 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (191,567 oz) 5958,4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1845 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4800 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
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  • Westfälische (4)
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 960 EUR
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Bolaffi - June 6, 2014
Продавец Bolaffi
Дата 6 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Hess Divo - May 28, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1845 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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