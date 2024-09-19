5 талеров 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1845 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4800 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность UNC (4) AU (5) XF (12) VF (1) Нет оценки (1)

Продавец Все фирмы

Bolaffi (1)

Emporium Hamburg (2)

Hess Divo (1)

Künker (7)

Reinhard Fischer (1)

Teutoburger (4)

UBS (1)

WAG (2)

Westfälische (4)