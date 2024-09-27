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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1845 года B "Тип 1845-1846" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1845 года B "Тип 1845-1846" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1845 года B "Тип 1845-1846" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1845 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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