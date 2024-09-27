Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1845 года B "Тип 1845-1846" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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