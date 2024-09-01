1/24 талера 1845 года A "Тип 1838-1846" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4396 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

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