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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1845 года A "Тип 1838-1846" (Ганновер, Эрнст Август)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4396 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
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Ганновер 1/24 талера 1845 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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