Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1845 года A "Тип 1838-1846" (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4396 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
Где продать?
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