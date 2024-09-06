Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 68 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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