6 пфеннигов 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 68 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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