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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1845 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1845 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1845 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 68 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (5)
  • Katz (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ганновер 6 пфеннигов 1845 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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