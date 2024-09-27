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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1845 года A "Тип 1837-1846" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1845 года A "Тип 1837-1846" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1845 года A "Тип 1837-1846" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 75 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Russiancoin (7)
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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