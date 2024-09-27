1 пфенниг 1845 года A "Тип 1837-1846" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 75 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность AU (1) Нет оценки (7)