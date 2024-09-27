Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1845 года A "Тип 1837-1846" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 75 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
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