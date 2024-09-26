Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1845 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2018.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Где продать?
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