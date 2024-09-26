1 пфенниг 1845 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2018.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (2)