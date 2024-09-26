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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1845 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1845 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1845 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2018.

Сохранность
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  • Ars Time (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (1)
  • KM NUMIS (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (2)
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1845 B на аукционе Ars Time - June 24, 2014
Продавец Ars Time
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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