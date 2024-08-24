Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1845 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1845 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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