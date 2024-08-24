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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1845 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1845 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1845 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1845 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Ганновер 2 пфеннига 1845 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1845 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1845 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1845 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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