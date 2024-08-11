Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1845 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1845 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1845 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2938 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (2)
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Heritage - April 23, 2013
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
2938 $
Цена в валюте аукциона 2938 USD
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Heritage - January 13, 2009
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1845 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1845 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 2 1/2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск