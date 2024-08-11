2 1/2 талера 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1845 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2938 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

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