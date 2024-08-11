Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1845 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1845
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1845 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2938 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
2938 $
Цена в валюте аукциона 2938 USD
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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