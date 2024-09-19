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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1849 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1849 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1849 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Stack's - March 22, 2022
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Heritage - May 7, 2021
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Heritage - August 7, 2020
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Stack's - May 18, 2017
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Emporium Hamburg - December 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Emporium Hamburg - June 5, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1849 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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