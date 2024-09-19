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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1849 года B "Тип 1848-1851". HARZ-SEGEN (Ганновер, Эрнст Август)

Разновидность: HARZ-SEGEN

Аверс монеты - Талер 1849 года B "Тип 1848-1851" HARZ-SEGEN - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1849 года B "Тип 1848-1851" HARZ-SEGEN - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1849 года со знаком B. HARZ-SEGEN. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4414 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Ганновер Талер 1849 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ганновер Талер 1849 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Ганновер Талер 1849 B на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1849 B на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1849 B на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1849 B на аукционе Dorotheum - November 13, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1849 B на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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