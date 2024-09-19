Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1849 года B "Тип 1848-1851". HARZ-SEGEN (Ганновер, Эрнст Август)
Разновидность: HARZ-SEGEN
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1849
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1849 года со знаком B. HARZ-SEGEN. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4414 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
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Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
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