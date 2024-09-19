Талер 1849 года B "Тип 1848-1851". HARZ-SEGEN (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1849 года со знаком B. HARZ-SEGEN. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4414 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

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