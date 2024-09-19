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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1850" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1850" - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1850" - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1849 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1877 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
4678 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
2467 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Heritage - April 16, 2014
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1849 B на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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