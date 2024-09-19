Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1849 года B "Тип 1849-1850" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 5 талеров
- Год 1849
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1849 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1877 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность MS65 PL NGC
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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