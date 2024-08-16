Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1849
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1849 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе Katz Auction за 34 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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