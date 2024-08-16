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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1849 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1849 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1849
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1849 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе Katz Auction за 34 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.

Сохранность
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  • Katz (3)
  • KM NUMIS (1)
Ганновер 2 пфеннига 1849 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 2 пфеннига 1849 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1849 B на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1849 B на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1849 B на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1849 B на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1849 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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