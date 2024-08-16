2 пфеннига 1849 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1849 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе Katz Auction за 34 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.

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