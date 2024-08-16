2 пфеннига 1849 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1849 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1730 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

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