Талер 1838 года A "Тип 1838-1840" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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