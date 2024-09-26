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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1838 года A "Тип 1838-1840" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1838 года A "Тип 1838-1840" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1838 года A "Тип 1838-1840" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 16,821 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
  • Диаметр 33,4 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 1 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 87 EUR
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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