Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1838 года A "Тип 1838-1840" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 16,821 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
- Диаметр 33,4 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 3 ноября 2023
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Дата 19 октября 2023
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Дата 25 июня 2023
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Дата 16 апреля 2023
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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