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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1838 B
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 47

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1838 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
Талер 1838 A
Средняя цена 210 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
2/3 талера 1838 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/12 талера 1838 B
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/24 талера 1838 B
Средняя цена 120 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1838 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1838 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1838 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1838 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1838 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 4
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