1 пфенниг 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3261 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.

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