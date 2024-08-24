Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1838
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3261 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Где продать?
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