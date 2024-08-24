Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1838 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1838 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3261 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг 1838 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1838 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1838 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1838 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1838 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск