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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1838 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1838 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1838 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 1/24 талера 1838 B на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1838 B на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1838 B на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1838 B на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1838 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 1/24 талера 1838 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1838 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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