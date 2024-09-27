Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1838 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2/3 талера
- Год 1838
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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