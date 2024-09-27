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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1838 года A (Ганновер, Эрнст Август)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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