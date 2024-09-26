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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1838 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1838 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,93 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1838 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (3)
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1838 B на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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