Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,93 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1838
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1838 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.
Сохранность
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- BAC (8)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (3)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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