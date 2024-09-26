4 пфеннига 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1838 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.

Сохранность AU (4) XF (9) Нет оценки (1)