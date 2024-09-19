2 пфеннига 1838 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 68 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

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