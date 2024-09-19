Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1838 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1838 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1838 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 68 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (1)
Ганновер 2 пфеннига 1838 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1838 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск