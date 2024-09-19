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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1838 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1838 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1838 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 16,821 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
  • Диаметр 33,4 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1838 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1838 A на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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