Талер 1838 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность UNC (4) AU (43) XF (39) VF (24) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU53 (1) XF40 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (2) RNGA (2) PCGS (1)

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