Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1838 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 16,821 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
- Диаметр 33,4 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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