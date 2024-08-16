Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1838 года A "Тип 1837-1846" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1838
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе Coins.ee за 7 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
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