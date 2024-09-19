Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1838
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1838 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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