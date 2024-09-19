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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1838 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1838 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1838 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Möller (3)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Ганновер 1/12 талера 1838 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Ганновер 1/12 талера 1838 B на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1838 B на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Ганновер 1/12 талера 1838 B на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1838 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1838 B на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/12 талера 1838 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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