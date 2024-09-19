1/12 талера 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1838 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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