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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1838 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1838 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1838
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1838 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 5600 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (3)
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2129 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3297 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Heritage - August 20, 2021
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе AA Muntenveiling - July 4, 2020
Продавец AA Muntenveiling
Дата 4 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Heritage - September 12, 2017
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1838 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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