10 талеров 1838 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1838 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 5600 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.

Сохранность UNC (7) AU (15) XF (17) VF (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (1) AU53 (1) XF45 (2) Сервис NGC (10)

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