Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1848
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 24 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- KM NUMIS (2)
- Rio de la Plata (2)
- Russiancoin (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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