Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1848 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1848 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 24 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (2)
  • Rio de la Plata (2)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1848 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1848 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск