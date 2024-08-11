1 пфенниг 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 24 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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