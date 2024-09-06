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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1848 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1848 B
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
5 талеров 1848 B
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1848 B
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1848 A
Средняя цена 190 $
Продажи
1 130
Аверс
Реверс
Талер 1848 B
Средняя цена 180 $
Продажи
0 178
Аверс
Реверс
1/12 талера 1848 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1848 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1848 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1848 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1848 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1848 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845-1851 Смещение штемпеля
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
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