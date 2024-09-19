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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1848 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1848 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1848 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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