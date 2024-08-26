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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1848 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1848 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (191,567 oz) 5958,4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1848 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2200 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1612 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
2323 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1848 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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