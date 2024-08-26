5 талеров 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1848 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2200 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

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