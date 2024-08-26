Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (191,567 oz) 5958,4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 5 талеров
- Год 1848
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1848 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2200 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- Künker (2)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
- Westfälische (2)
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1612 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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